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В РФ заявили, что не будут отдавать контроль над Запорожской АЭС

18:23, 27 апреля 2025
Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости РФ объяснит США, что ЗАЭС якобы в «надежных руках».
В РФ заявили, что не будут отдавать контроль над Запорожской АЭС
Фото: Flickr
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 апреля был опубликован текст американского предложения по мирному урегулированию войны. В нем, среди прочего, сказано, что Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также над Каховской дамбой.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, Россия не будет отдавать контроль над Запорожской АЭС. Об этом сообщили росСМИ.

По его словам, РФ при необходимости объяснит США, что «ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны».

Также он сообщил, россияне не получали от США предложений по отмене санкций, но Вашингтон «заинтересован в совместном ведении бизнеса».

Кроме того, Лавров, говоря об уступках по Украине, сообщил, что РФ якобы «готова искать баланс интересов».

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США россия Украина война

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