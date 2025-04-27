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У РФ заявили, що не будуть віддавати контроль над Запорізькою АЕС

18:23, 27 квітня 2025
Сергій Лавров заявив, що у разі потреби РФ пояснить США, що ЗАЕС нібито у «надійних руках».
У РФ заявили, що не будуть віддавати контроль над Запорізькою АЕС
Фото: Flickr
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 25 квітня було опубліковано текст американської пропозиції щодо мирного врегулювання війни. У ньому серед іншого сказано, що Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через контроль та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії обом сторонам, а також над Каховською дамбою.

У свою чергу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не віддаватиме контролю над Запорізькою АЕС. Про це повідомили росЗМІ.

За його словами, РФ за необхідності пояснить США, що «ЗАЕС у надійних руках та зміни у її підконтрольності неможливі».

Також він повідомив, що росіяни не отримували від США пропозицій щодо скасування санкцій, але Вашингтон «зацікавлений у спільному веденні бізнесу».

Крім того, Лавров, говорячи про поступки щодо України, повідомив, що РФ нібито «готова шукати баланс інтересів».

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США росія Україна війна

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