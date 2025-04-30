Украинцам старше 60 лет могут разрешить проходить военную службу по контракту

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения. Инициатором законодательной инициативы выступил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Согласно проекту, лица в возрасте 60+ смогут заключать годичные контракты с согласия командира воинской части. Для офицеров этого возраста также потребуется дополнительное согласование с Генеральным штабом ВСУ.
«Это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом», — отметил Костенко.
Инициативу уже поддержали 36 депутатов. В разработке законопроекта приняли участие представители Минобороны и Генштаба.
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