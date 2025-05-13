В Сумской области мужчина самовольно засеял коммунальную землю и теперь может попасть за решетку

Мужчина засеял коммунальную землю, которая имеет особую ценность.

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В Сумской области весной этого года 49-летний мужчина самовольно занял участок площадью 2 гектара, засеял его сельскохозяйственными культурами и начал использовать в личных целях, не имея никаких законных оснований для этого. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Согласно информации Госгеокадастра, эта земля относится к категории особо ценных агропроизводственных угодий и находится в коммунальной собственности. В аренду она не передавалась, поэтому любое ее использование без соответствующих разрешений является грубым нарушением земельного законодательства.

По факту совершенного нарушения следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины — самовольное занятие земельного участка особо ценного назначения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы на срок до двух лет.

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