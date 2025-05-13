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На Сумщині чоловік самовільно засіяв комунальну землю і тепер може сісти за ґрати

07:00, 13 травня 2025
Чоловік засіяв комунальну землю, що має особливу цінність.
На Сумщині чоловік самовільно засіяв комунальну землю і тепер може сісти за ґрати
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На Сумщині навесні цього року 49-річний чоловік самовільно зайняв ділянку площею 2 гектари, засіяв її сільськогосподарськими культурами та почав використовувати у власних цілях, не маючи жодного правового на це підґрунтя. Про це повідомила пресслужба поліція Сумської області.

Згідно з інформацією Держгеокадастру, ця земля належить до категорії особливо цінних агровиробничих угідь і перебуває у комунальній власності. В оренду вона не передавалась, тож будь-яке її використання без відповідних дозволів є грубим порушенням земельного законодавства.

За фактом вчиненого порушення слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінного призначення. Наразі триває досудове розслідування.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

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