Сервисный центр МВД напомнил, как сохранить или перезакрепить номерной знак

Номер можно передать новому владельцу при перерегистрации — по согласию обеих сторон.

Фото: hsc.gov.ua

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Сервисный центр МВД во Львовской области напомнил автовладельцам, как сохранить или перезакрепить номерной знак.

Указывается, что номер можно передать новому владельцу при перерегистрации — по взаимному согласию.

Кроме того, если это платные номера с «красивой» комбинацией — их можно передать только после оплаты.

«Если автомобиль переходит родственникам (мужу/жене, детям, родителям) — повторно платить за номера не нужно», — добавили в сервисном центре.

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