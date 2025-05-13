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Сервисный центр МВД напомнил, как сохранить или перезакрепить номерной знак

07:18, 13 мая 2025
Номер можно передать новому владельцу при перерегистрации — по согласию обеих сторон.
Сервисный центр МВД напомнил, как сохранить или перезакрепить номерной знак
Фото: hsc.gov.ua
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Сервисный центр МВД во Львовской области напомнил автовладельцам, как сохранить или перезакрепить номерной знак.

Указывается, что номер можно передать новому владельцу при перерегистрации — по взаимному согласию.

Кроме того, если это платные номера с «красивой» комбинацией — их можно передать только после оплаты.

«Если автомобиль переходит родственникам (мужу/жене, детям, родителям) — повторно платить за номера не нужно», — добавили в сервисном центре.

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МВД сервисный центр МВД

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