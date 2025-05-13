Сервісний центр МВС нагадав, як залишити або перезакріпити номерний знак

Номер можна передати новому власнику під час перереєстрації – за згодою обох сторін.

Фото: hsc.gov.ua

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Сервісний центр МВС у Львівській області нагадав автовласникам, як залишити або перезакріпити номерний знак.

Зазначається, номер можна передати новому власнику під час перереєстрації – за згодою обох сторін.

Крім того, якщо це платні номери з «красивою» комбінацією – їх можна передати лише після оплати;

«Якщо авто переходить родичам (чоловіку/дружині, дітям, батькам) – платити вдруге за номери не потрібно», - додали у сервісному центрі.

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