Госпродпотребслужба пояснила, какая реклама вакансий считается дискриминационной

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что будет проверять рекламу вакансий в Украине на соблюдение действующих норм законодательства.
В ведомстве подчеркивают важные правила, которых должны придерживаться работодатели при размещении объявлений о вакансиях.
Согласно Закону Украины «О рекламе», объявления о вакансиях не могут содержать дискриминационных требований. В частности, запрещено указывать ограничения по следующим признакам:
Требования к кандидатам должны основываться исключительно на профессиональных навыках и компетенциях.
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