Госпродпотребслужба пояснила, какая реклама вакансий считается дискриминационной

Согласно Закону Украины «О рекламе», объявления о вакансиях не могут содержать дискриминационные требования.

Фото: boryslavrada.gov.ua

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что будет проверять рекламу вакансий в Украине на соблюдение действующих норм законодательства.

В ведомстве подчеркивают важные правила, которых должны придерживаться работодатели при размещении объявлений о вакансиях.

Согласно Закону Украины «О рекламе», объявления о вакансиях не могут содержать дискриминационных требований. В частности, запрещено указывать ограничения по следующим признакам:

расе, полу, возрасту;

цвету кожи, состоянию здоровья или инвалидности;

сексуальной ориентации или ВИЧ-статусу;

политическим или религиозным убеждениям;

этническому происхождению, месту проживания;

социальному или имущественному положению;

месту проживания;

другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Требования к кандидатам должны основываться исключительно на профессиональных навыках и компетенциях.

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