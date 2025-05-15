Держпродспоживслужба пояснила, яка реклама вакансій вважається дискримінаційною

Законом України «Про рекламу», оголошення про вакансії не можуть містити дискримінаційних вимог.

Фото: boryslavrada.gov.ua

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що перевірятиме рекламу вакансій в Україні на дотримання чинних норм законодавства.

У відомстві наголошують на важливих правилах, яких мають дотримуватися роботодавці, розміщуючи оголошення про вакансію.

Законом України «Про рекламу», оголошення про вакансії не можуть містити дискримінаційних вимог. Зокрема, заборонено вказувати обмеження за такими ознаками:

- расою, статтю, віком;

- кольором шкіри, станом здоров’я чи інвалідністю;

- сексуальною орієнтацією або ВІЛ-статусом;

- політичними чи релігійними переконаннями;

- етнічним походженням, місцем проживання;

- соціальним чи майновим становищем;

- за місцем проживання;

- за іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Вимоги до кандидатів мають базуватися виключно на професійних навичках і компетенціях.

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