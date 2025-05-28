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В Киеве будут судить должностных лиц ГСЧС, которые закупили планшеты по цене, завышенной на 7 млн грн

17:48, 28 мая 2025
Всего было закуплено 2000 планшетов на сумму более 50 млн гривен.
В Киеве будут судить должностных лиц ГСЧС, которые закупили планшеты по цене, завышенной на 7 млн грн
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Центра связи и управления ГСЧС Украины и заместителя руководителя одного из подразделений Центра по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, летом 2022 года Центром проводилась закупка 2000 планшетов на сумму более 50 млн гривен для обеспечения цифрового развития органов ГСЧС Украины.

Обвиняемые отвечали за проведение процедуры закупки, однако во время исследования рынка не обеспечили получение надлежащих и достоверных данных о ценах на планшеты, в результате чего закупили их по завышенной стоимости.

В частности, часть товара, использованного для исследования, не соответствовала техническим характеристикам, установленным тендерной документацией, а также не было учтено, что планшеты производятся в Украине, то есть их можно было приобрести без привлечения компаний-посредников. В дальнейшем по упрощенной процедуре был приобретен товар украинского производства через посредника.

В прокуратуре добавили, что вследствие указанных нарушений стоимость приобретенных планшетов была необоснованно завышена на 7 млн гривен, которые были оплачены за счет средств государственного бюджета.

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прокуратура ГСЧС Киев

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