У Києві судитимуть посадовців ДСНС, які закупили планшети за ціною, завищеною на 7 млн грн

Загалом було закуплено 2000 планшетів на понад 50 млн гривень.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника Центру звʼязку та управління ДСНС України та заступника керівника одного з підрозділів Центру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, влітку 2022 року Центром проводилась закупівля 2000 планшетів на понад 50 млн гривень для забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС України.

Обвинувачені відповідали за проведення процедури закупівлі, однак під час дослідження ринку не забезпечили отримання належних та достовірних даних про ціни планшетів, внаслідок чого закупили їх за завищеною вартістю.

Зокрема, частина товару, яка використовувалась для дослідження, не відповідала технічним характеристикам, встановленим тендерною документацією, а також не було враховано, що планшети виробляються в Україні, тобто закупити їх можна без залучення компаній-посередників. Надалі за спрощеною процедурою придбали товар українського виробництва у посередника.

У прокуратурі додали, що наслідок зазначених порушень вартість придбаних планшетів було безпідставно завищено на 7 млн гривень, які сплатили за рахунок коштів державного бюджету.

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