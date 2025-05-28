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Попыткам сбежать в тыл конец – Сухопутные войска укрепляют фильтры мобилизации

14:53, 28 мая 2025
Сухопутные войска усилили контроль за тыловыми вакансиями.
Попыткам сбежать в тыл конец – Сухопутные войска укрепляют фильтры мобилизации
Фото: detector.media
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Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ввело более жесткую систему проверок во время призыва и назначения на тыловые должности после выявления попыток использовать такие вакансии как способ уклонения от уголовной ответственности. В частности, был отменен приказ о призыве заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко, которую Национальное бюро расследований и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в вымогательстве и получении 40 тысяч долларов взятки.

В Сухопутных войсках сообщили, что приказ командира одной из воинских частей от 9 мая 2025 года, который должен был назначить Наталью Максименко на должность бухгалтера тылового подразделения, был аннулирован из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 года № 560. «Это подтверждает, что любые попытки использовать тыловые должности как лазейку для уклонения от ответственности будут решительно пресечены», - говорится в заявлении.

В командовании отметили, что все должности, даже в тылу, являются критически важными для поддержания боевой готовности. «Каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут «безопасной гаванью» для тех, кто стремится избежать справедливого наказания. Сухопутные войска остаются преданными принципам прозрачности, законности и справедливости во всех аспектах своей деятельности», - подчеркнули в пресс-службе.

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САП военные мобилизация

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