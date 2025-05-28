Практика судов
  1. В Украине

Синоптики дали прогноз на 29 мая: ожидаются дожди и прохладная погода

20:14, 28 мая 2025
29 мая Украину ожидает прохладная погода с кратковременными дождями и грозами.
Синоптики дали прогноз на 29 мая: ожидаются дожди и прохладная погода
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 мая над территорией Украины будет находиться влажная воздушная масса, которая вызовет нестабильные погодные условия. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В частности, согласно прогнозам синоптиков, днем на большей части страны будет не хватать тепла, а в западных областях сохранится прохладная погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ожидается 18-23°, а в западных областях – 13-18°.

Что касается осадков, ночью дожди пройдут в западных, восточных и северо-восточных регионах. Днем кратковременные дожди прогнозируются по всей территории Украины, а на Левобережье местами возможны грозы.

Ожидается ветер юго-восточный, на западе страны – северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Будьте готовы к изменению погоды и учитывайте эти условия при планировании своих дел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

прогноз погоды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приоритетом сейчас является финансирование ВСУ, поэтому размер единовременных соцвыплат может быть уменьшен — Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда констатировала, что в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

Ирина Верещук представила комитету по нацбезопасности законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук представила презентацию законопроекта, которым будет урегулирована подготовка граждан к национальному сопротивлению.

Комитет по нацбезопасности готовит совещание по использованию «шахедами» SIM-карт украинских мобильных операторов

В комментариях к соответствующему посту Александр Федиенко добавил, что о привязке «симок» к паспортам он «не писал и не говорил».

Приказ командира о призыве заместителя прокурора Натальи Максименко отменен – Сухопутные войска

Ранее подобный случай с «ручной» отменой приказа о призыве имел место в деле Романа Насирова, хотя, согласно позиции Верховного Суда, процедура призыва на военную службу во время мобилизации является необратимой.

Верховная Рада готовится принять изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США относительно полезных ископаемых

Изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год для создания новой бюджетной программы пока не предусмотрены.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду