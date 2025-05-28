Синоптики дали прогноз на 29 мая: ожидаются дожди и прохладная погода

29 мая Украину ожидает прохладная погода с кратковременными дождями и грозами.

Источник фото: Freepik

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29 мая над территорией Украины будет находиться влажная воздушная масса, которая вызовет нестабильные погодные условия. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В частности, согласно прогнозам синоптиков, днем на большей части страны будет не хватать тепла, а в западных областях сохранится прохладная погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ожидается 18-23°, а в западных областях – 13-18°.

Что касается осадков, ночью дожди пройдут в западных, восточных и северо-восточных регионах. Днем кратковременные дожди прогнозируются по всей территории Украины, а на Левобережье местами возможны грозы.

Ожидается ветер юго-восточный, на западе страны – северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Будьте готовы к изменению погоды и учитывайте эти условия при планировании своих дел.

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