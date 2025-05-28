Синоптики дали прогноз на 29 травня: очікуються дощі та прохолодна погода

29 травня Україну очікує прохолодна погода з короткочасними дощами та грозами.

Джерело фото: Freepik

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29 травня над територією України перебуватиме волога повітряна маса, що спричинить нестійкі погодні умови. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, вдень на більшій частині країни бракуватиме тепла, а в західних областях збережеться прохолодна погода. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень очікується 18-23°, а у західних областях – 13-18°.

Щодо опадів, уночі дощі пройдуть у західних, східних та північно-східних регіонах. Вдень короткочасні дощі прогнозують по всій території України, а на Лівобережжі можливі місцями грози.

Вітер очікується південно-східний, на заході країни – північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Будьте готові до зміни погоди та враховуйте ці умови при плануванні своїх справ.

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