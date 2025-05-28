Спробам втекти в тил кінець – Сухопутні війська зміцнюють фільтри мобілізації

Сухопутні війська посилили контроль за тиловими вакансіями.

Фото: detector.media

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Командування Сухопутних військ Збройних сил України запровадило жорсткішу систему перевірок під час призову та призначення на тилові посади після виявлення спроб використати такі вакансії як спосіб ухилення від кримінальної відповідальності. Зокрема, було скасовано наказ про призов заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку Національне бюро розслідувань і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні та отриманні 40 тисяч доларів хабаря.

У Сухопутних військах повідомили, що наказ командира однієї з військових частин від 9 травня 2025 року, який мав призначити Наталю Максименко на посаду бухгалтера тилового підрозділу, було анульовано через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 560. «Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені», — йдеться в заяві.

У командуванні наголосили, що всі посади, навіть у тилу, є критично важливими для підтримки бойової готовності. «Кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть «безпечною гаванню»для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості у всіх аспектах своєї діяльності», — підкреслили у пресслужбі.

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