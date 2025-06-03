В Киеве на Дарнице появится новый McDonald’s — укрытие, которое строят рядом, не является частью ресторана

Застройщик реализует отдельный проект, сам ресторан не связан с защитным сооружением.

Фото: глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов

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В Дарницком районе города Киева появится новый ресторан McDonald’s. Ранее в сети появилась информация о том, что на улице Елены Пчилки якобы строится бомбоубежище, совмещенное с заведением общественного питания. Однако в компании официально опровергли эту информацию.

Как сообщили в пресс-службе «МакДональдз», на самом деле речь идет об отдельном инфраструктурном проекте, который реализует партнер-застройщик.

Он включает строительство наземного ресторана «МакДональдз», а также подземной и наземной парковки для жителей ближайших домов.

Часть подземного пространства парковки по проекту можно будет использовать как укрытие.

«При этом «МакДональдз» не является застройщиком данного объекта. Мы не проектируем и не строим ни парковку, ни укрытие. Все это — часть инфраструктуры, которую реализует застройщик рядом с рестораном.

Наше будущее заведение на улице Елены Пчилки — это стандартный наземный ресторан «МакДональдз», как и все остальные наши заведения», — подчеркнули в пресс-службе.

Глава Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Александр Ковтунов ранее отметил, что это будет первое в Киеве укрытие, построенное частным бизнесом во время полномасштабной войны.

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