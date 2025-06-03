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У Києві на Дарниці з’явиться новий McDonald’s — укриття, яке будують поруч, не є частиною ресторану

11:48, 3 червня 2025
Забудовник реалізує окремий проект, сам ресторан не пов’язаний із захисною спорудою.
У Києві на Дарниці з’явиться новий McDonald’s — укриття, яке будують поруч, не є частиною ресторану
Фото: голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов
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У Дарницькому районі міста Києва з’явиться новий ресторан McDonald’s. Раніше у мережі з’явилася інформація про те, що на вулиці Олени Пчілки нібито будують бомбосховище, поєднане із закладом харчування. Однак у компанії офіційно спростували цю інформацію.

Як повідомили у пресслужбі «МакДональдз», насправді йдеться про окремий інфраструктурний проєкт, який реалізує партнер-забудовник.

Він включає будівництво наземного ресторану «МакДональдз», а також підземного й наземного паркінгу для мешканців навколишніх будинків.

Частину підземного простору паркінгу за проектом можна буде використовувати як укриття.

«Водночас, «МакДональдз» не є забудовником цього об’єкта. Ми не проєктуємо і не будуємо ані паркінг, ані укриття. Це все — частина інфраструктури, яку реалізовує забудовник неподалік із рестораном.

Наш майбутній заклад на вулиці Олени Пчілки — це стандартний наземний ресторан «МакДональдз», як і всі інші наші заклади», — наголосили у пресслужбі.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов раніше зазначив, що це буде перше в Києві укриття, збудоване приватним бізнесом під час повномасштабної війни.

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Київ McDonald's укриття

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