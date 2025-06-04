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Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу

13:30, 4 июня 2025
Экс-руководителю Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе продлено содержание под стражей с альтернативой внесения 112 млн грн залога.
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без измнений определение следственного судьи ВАКС о продлении срока действия меры пресечения бывшему руководителю Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 112 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

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