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Три фейковые минирования за день – шутнику из Тернополя грозит 8 лет

22:00, 5 июня 2025
В Тернополе будут судить мужчину за ложные «заминирования» госучреждений.
Три фейковые минирования за день – шутнику из Тернополя грозит 8 лет
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В Тернопольской области передано в суд дело мужчины, которого обвиняют в заведомо ложных сообщениях о минировании государственных учреждений. Об этом сообщили в полиции Тернопольщины.

Следователи Тернопольского районного управления завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. По статье, предусматривающей ответственность за ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел в течение одного дня, когда на спецлинию «101» поступило сразу три анонимных сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в государственных учреждениях Тернополя.

На все объекты оперативно выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и другие экстренные службы. После тщательного обследования зданий и прилегающих территорий никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Правоохранители оперативно установили личность, которая стоит за фейковыми вызовами. Сейчас мужчина ждет суда.

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полиция Тернополь

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