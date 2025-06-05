Три фейкові мінування за день – жартівнику з Тернополя загрожує 8 років

У Тернополі судитимуть чоловіка за хибні «замінування» держустанов.

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У Тернопільській області передано до суду справу чоловіка, якого обвинувачують у свідомо неправдивих повідомленнях про мінування державних установ. Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Слідчі Тернопільського районного управління завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. За статтею, що передбачає відповідальність за неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент стався протягом одного дня, коли на спецлінію «101» надійшло одразу три анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої у державних установах Тернополя.

На всі об’єкти оперативно виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та інші екстрені служби. Після ретельного обстеження будівель та прилеглих територій жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Правоохоронці оперативно встановили особу, яка стоїть за фейковими викликами. Нині чоловік чекає на суд.

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