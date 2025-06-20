На Черниговщине проверяют превышение полномочий сотрудниками ТЦК

На Черниговщине проверяют инцидент с силовым задержанием мужчины, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Источник фото: Getty Images

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В Черниговской области проводится служебное расследование в отношении возможного превышения полномочий представителями одного из отделов Черниговского областного ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. В связи с этим руководство учреждения инициировало проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

По предварительной информации, военнослужащие пытались проверить военно-учетные документы граждан. Один из них начал вести себя провокационно, а затем согласился проехать в ТЦК. По прибытии он пожаловался на боль в плече и возможный перелом. Однако медики не обнаружили повреждений, подтверждающих эти жалобы.

Мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации. По словам ТЦК, он ударил военнослужащего по ноге, ранее раненой на фронте, и попытался скрыться.

Руководство ТЦК отмечает, что не оправдывает возможное превышение полномочий, но осуждает агрессивное поведение по отношению к военным и игнорирование требований законодательства о мобилизации. В случае подтверждения вины военнослужащих, они будут привлечены к ответственности.

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