На Чернігівщині перевіряють перевищення повноважень працівниками ТЦК

На Чернігівщині перевіряють інцидент із силовим затриманням чоловіка, який перебував у розшуку через ухилення від мобілізації.

Джерело фото: Getty Images

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У Чернігівській області проводять службове розслідування щодо перевищення повноважень представниками одного з відділів Чернігівського обласного ТЦК та СП під час проведення заходів з оповіщення. У зв’язку з цим керівництво установи ініціювало розслідування для встановлення усіх обставин інциденту.

За попередньою інформацією, військовослужбовці намагалися перевірити військово-облікові документи громадян. Один із них почав поводитись провокативно, а згодом погодився проїхати до ТЦК. Після прибуття він поскаржився на біль у плечі та ймовірний перелом. Медики, однак, не виявили ушкоджень, які підтверджували б ці скарги.

Чоловік перебував у розшуку через ухилення від мобілізації. Зі слів ТЦК, чоловік вдарив військовослужбовця в поранену на фронті ногу та намагався втекти.

Керівництво ТЦК зазначає, що не виправдовує можливе перевищення повноважень, але засуджує агресивну поведінку щодо військових та ігнорування мобілізаційних вимог. У разі підтвердження провини військовослужбовців, вони будуть притягнуті до відповідальності.

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