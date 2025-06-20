Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині перевіряють перевищення повноважень працівниками ТЦК

09:26, 20 червня 2025
На Чернігівщині перевіряють інцидент із силовим затриманням чоловіка, який перебував у розшуку через ухилення від мобілізації.
На Чернігівщині перевіряють перевищення повноважень працівниками ТЦК
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернігівській області проводять службове розслідування щодо перевищення повноважень представниками одного з відділів Чернігівського обласного ТЦК та СП під час проведення заходів з оповіщення. У зв’язку з цим керівництво установи ініціювало розслідування для встановлення усіх обставин інциденту.

За попередньою інформацією, військовослужбовці намагалися перевірити військово-облікові документи громадян. Один із них почав поводитись провокативно, а згодом погодився проїхати до ТЦК. Після прибуття він поскаржився на біль у плечі та ймовірний перелом. Медики, однак, не виявили ушкоджень, які підтверджували б ці скарги.

Чоловік перебував у розшуку через ухилення від мобілізації. Зі слів ТЦК, чоловік вдарив військовослужбовця в поранену на фронті ногу та намагався втекти.

Керівництво ТЦК зазначає, що не виправдовує можливе перевищення повноважень, але засуджує агресивну поведінку щодо військових та ігнорування мобілізаційних вимог. У разі підтвердження провини військовослужбовців, вони будуть притягнуті до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Чернігів ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як кваліфікувати отримання викладачем хабаря за успішне складення студентом предметів екзаменаційної сесії

Під час оцінювання поточної успішності знань студента викладач не виконує організаційно-розпорядчих функцій, а тому не може вважатися службовою особою.

Адвокат 12 років прагнула стати суддею, але змогла протриматися в суді лише рік

Суддя Наталя Скриннікова, яка була призначена на посаду лише у 2024 році, несподівано завершила кар’єру судді.

Закон про ведення податковою реєстру банківських рахунків громадян потрібен для адаптації платежів до зони євро — Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді, як бути з кандидатами у судді, які легально отримають іноземне громадянство

Закон дозволяє мати кілька громадянств, але не дає відповіді на питання – як бути з громадянами України, які легально набудуть іноземне громадянство і потім претендуватимуть на державні посади.

Вироків щодо перевищення повноважень службовцями ТЦК поки немає —ТСК заслухала дані про результати розслідувань

Деяких службовців ТЦК, які вчиняли порушення, направили до зони бойових дій, але вироків за розслідуваннями поки немає.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду