На Волыни чиновник Госгеокадастра подозревается в продаже земли заповедного фонда на 6,3 млн грн

Фигурант подписал три незаконных приказа, на основании которых более 4 гектаров заповедной земли были оформлены в частную собственность.

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На Волыни ГБР объявило подозрение одному из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в области. Отмечается, что должностное лицо причастно к незаконной передаче в частную собственность земель на территории природно-заповедного фонда. Об этом сообщает ГБР.

Речь идет о трех земельных участках в пределах заказника «Гнидавские болота», расположенного вблизи центральной части Луцка. Эти территории обладают особой природоохранной ценностью и предназначены для сохранения уникальной флоры.

В течение четырех лет один из должностных лиц выдал три незаконных распоряжения, в результате чего более 4 гектаров территории природно-заповедного фонда были оформлены как частная собственность. Эти земельные участки получили жители Львовщины - люди из близкого окружения чиновника, среди которых его друзья и родственники.

Впоследствии участки были реализованы за сумму около одного миллиона гривен. Одним из покупателей стал военный, который не был осведомлен о незаконном происхождении земли и фактически стал жертвой мошеннических действий.

Сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 6,3 миллиона гривен.

В настоящее время принимаются меры по возвращению этих земель в государственную собственность.

Чиновника подозревают в злоупотреблении властью, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Продолжается установление других лиц, которые могут быть причастны к этой незаконной схеме.

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