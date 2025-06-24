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На Волині посадовця Держгеокадастру підозрюють у продажі землі заповідного фонду на 6,3 млн грн

07:54, 24 червня 2025
Фігурант підписав три незаконні накази, на підставі яких понад 4 гектари заповідної землі були оформлені у приватну власність.
На Волині посадовця Держгеокадастру підозрюють у продажі землі заповідного фонду на 6,3 млн грн
Фото: ДБР
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На Волині ДБР оголосила підозру одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру в області. Зазначається, що посадовець причетний до незаконної передачі у приватну власність земель на території природно-заповідного фонду. Про це повідомляє ДБР.

Йдеться про три земельні ділянки у межах заказника «Гнідавські болота», розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають особливу природоохоронну цінність та призначені для збереження унікальної флори.

Протягом чотирьох років один із посадовців видав три незаконні розпорядження, унаслідок чого понад 4 гектари території природно-заповідного фонду були оформлені як приватна власність. Ці земельні ділянки отримали жителі Львівщини — особи з близького оточення чиновника, серед яких його друзі та родичі.

Згодом ділянки були реалізовані за суму близько одного мільйона гривень. Одним із покупців став військовий, який не був обізнаний про незаконне походження землі й, фактично, став жертвою шахрайських дій.

Сума збитків, завданих державі, перевищує 6,3 мільйона гривень.

Наразі вживаються заходи для повернення цих земель у державну власність.

Посадовця підозрюють у зловживанні владою, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Триває встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до цієї незаконної схеми.

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