Киев отменяет бесплатный проезд для школьников на лето – но будут действовать скидки

В период летних каникул, с 1 июля по 31 августа, проезд для киевских школьников будет платным, однако будут действовать скидки на проездные билеты. Об этом напомнили в Киевской городской государственной администрации.
Так, в эти месяцы школьники могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта. Приобрести льготные проездные можно в приложении «Киев Цифровой» и в терминалах самообслуживания.
Также пополнить ученический билет можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайна 1», «Вокзальная»), через сайт КП «ГИОЦ» или в приложении EasyPay.
Стоимость льготных проездных билетов для учеников дневной формы обучения (согласно распоряжению КГГА № 399 от 5.03.2020):
Ученики также могут приобретать разовые поездки по ученическому билету, однако в таком случае скидка 75% не применяется.
В КГГА также напомнили, что в летний период — с 1 июля по 31 августа — право на бесплатный проезд теряют и курсанты высших военных учебных заведений, которые пользуются льготами в течение учебного года.
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