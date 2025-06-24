Киев отменяет бесплатный проезд для школьников на лето – но будут действовать скидки

С 1 июля по 31 августа учащиеся смогут купить проездные со скидкой 75%, но безвозмездный проезд во время летних каникул не будет действовать.

Фото: rbc.ua

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В период летних каникул, с 1 июля по 31 августа, проезд для киевских школьников будет платным, однако будут действовать скидки на проездные билеты. Об этом напомнили в Киевской городской государственной администрации.

Так, в эти месяцы школьники могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта. Приобрести льготные проездные можно в приложении «Киев Цифровой» и в терминалах самообслуживания.

Также пополнить ученический билет можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайна 1», «Вокзальная»), через сайт КП «ГИОЦ» или в приложении EasyPay.

Стоимость льготных проездных билетов для учеников дневной формы обучения (согласно распоряжению КГГА № 399 от 5.03.2020):

325 грн – проездной без ограничения количества поездок на месяц;

162,50 грн – проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца;

72,50 грн – проездной на месяц на 46 поездок;

97,50 грн – проездной на месяц на 62 поездки;

143,75 грн – проездной на месяц на 92 поездки;

192,50 грн – проездной на месяц на 124 поездки.

Ученики также могут приобретать разовые поездки по ученическому билету, однако в таком случае скидка 75% не применяется.

В КГГА также напомнили, что в летний период — с 1 июля по 31 августа — право на бесплатный проезд теряют и курсанты высших военных учебных заведений, которые пользуются льготами в течение учебного года.

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