Київ скасовує безкоштовний проїзд для школярів на літо — але діятимуть знижки

З 1 липня до 31 серпня учні зможуть купити проїзні зі знижкою 75%, але безоплатний проїзд під час літніх канікул не діятиме.

Фото: rbc.ua

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Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, проїзд для київських школярів буде платним, але діятимуть знижки на проїзні. Про це нагадали у Київській міській державній адміністрації.

Так, у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку Київ Цифровий та терміналах самообслуговування.

Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), через сайт КП «ГІОЦ» або в додатку EasyPay.

Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання (згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 5.03.2020):

325 грн – проїзний без обмеження поїздок на місяць;

162,50 грн – проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця;

72,50 грн – проїзний на місяць на 46 поїздок;

97,50 грн – проїзний на місяць на 62 поїздки;

143,75 грн – проїзний на місяць на 92 поїздки;

192,50 грн – проїзний на місяць на 124 поїздки.

Учні також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується.

У КМДА також нагадали, що у літній період з 1 липня до 31 серпня право безоплатного проїзду втрачають і курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального року.

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