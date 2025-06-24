Київ скасовує безкоштовний проїзд для школярів на літо — але діятимуть знижки

Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, проїзд для київських школярів буде платним, але діятимуть знижки на проїзні. Про це нагадали у Київській міській державній адміністрації.
Так, у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку Київ Цифровий та терміналах самообслуговування.
Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), через сайт КП «ГІОЦ» або в додатку EasyPay.
Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання (згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 5.03.2020):
Учні також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується.
У КМДА також нагадали, що у літній період з 1 липня до 31 серпня право безоплатного проїзду втрачають і курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального року.
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