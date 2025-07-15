Кабмин утвердил Национальную стратегию защиты прав ребенка в сфере юстиции до 2028 года

В Минюсте назвали основные цели и задачи Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции.

Фото: depo.ua

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Кабинет Министров Украины утвердил Национальную стратегию защиты прав ребенка в сфере юстиции на период до 2028 года, а также операционный план мероприятий по ее реализации на 2025–2028 годы. Об этом сообщил официальный сайт Минюста.

Цель стратегии — привести систему правосудия в отношении детей в соответствие с международными стандартами, в частности с Конвенцией ООН о правах ребенка, стратегическими документами Совета Европы и рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка.

«Принятие новой Стратегии обусловлено завершением действия предыдущей Национальной стратегии реформирования системы юстиции в отношении детей (до 2023 года), новыми вызовами, с которыми сталкивается система защиты прав ребенка в условиях полномасштабной войны, и является крайне важным в контексте курса на евроинтеграцию и обязательств Украины по имплементации международных стандартов в сфере защиты прав детей», — подчеркнули в Минюсте.

Основные стратегические цели:

Защита прав детей в условиях вооруженного конфликта — документирование и расследование военных преступлений против детей, усиление международного сотрудничества по защите детей, выехавших за границу.

Реформа уголовной юстиции — внедрение правовых и процессуальных гарантий для детей, которые являются потерпевшими, свидетелями или находятся в конфликте с законом.

Противодействие насилию над детьми — развитие межведомственного взаимодействия, социально-психологическая поддержка, работа с детьми в сложных жизненных обстоятельствах.

Защита прав детей в гражданском судопроизводстве — обязательная специализация судей по семейным спорам, доступ к услугам медиации, сопровождение ребенка психологом.

Безопасность в цифровой среде — предотвращение эксплуатации детей в интернете, повышение цифровой грамотности и кибербезопасности.

Профилактика правонарушений среди детей — реализация программ превенции, расширение доступа к социальным услугам в громадах.

Реализация Стратегии будет обеспечиваться операционным планом мероприятий на 2025–2028 годы. План предусматривает, в частности:

приведение уголовного законодательства в соответствие с международным гуманитарным правом с учетом интересов детей, пострадавших от войны;

внедрение дружественного к ребенку правосудия на всех этапах производства;

совершенствование системы сбора и учета данных о детях, находящихся в контакте с системой правосудия;

обязательное участие защитника и представителя ребенка с начальных этапов производства;

законодательное урегулирование восстановительных процедур для несовершеннолетних в конфликте с законом.

Мониторинг выполнения мероприятий будет осуществляться Министерством юстиции Украины ежегодно, а оценку влияния реализации стратегии проведут с участием всех задействованных центральных органов исполнительной власти.

Ожидаемый результат — формирование эффективной системы защиты прав ребенка в сфере юстиции, которая учитывает наилучшие интересы каждого ребенка, предотвращает повторную травматизацию и обеспечивает доступ к правосудию на всех уровнях.

В Минюсте подчеркнули, что принятое решение является важным шагом на пути к построению системы правосудия, дружественной к ребенку, и подтверждением последовательной государственной политики в сфере защиты прав детей.

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