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Кабмін схвалив Національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року

17:38, 15 липня 2025
У Мін’юсті назвали основні цілі та завдання Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції.
Кабмін схвалив Національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року
Фото: depo.ua
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Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції на період до 2028 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025–2028 роках. Про це повідомив офіційний сайт Мін’юсту.

Метою стратегії є приведення системи правосуддя щодо дітей у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема Конвенції ООН про права дитини, стратегічних документів Ради Європи та рекомендацій Комітету ООН з прав дитини.

«Прийняття нової Стратегії обумовлено завершенням дії попередньої Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, новими викликами, що постали перед системою захисту прав дитини в умовах повномасштабної війни, та є вкрай важливим з огляду на обраний курс євроінтеграції та зобов’язання України щодо імплементації міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини», - підкреслили у Мін’юсті.

Основні стратегічні цілі:

Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту — зокрема документування та розслідування воєнних злочинів проти дітей, посилення міждержавної співпраці щодо захисту дітей, які виїхали за межі України;

Реформа кримінальної юстиції — впровадження правових та процесуальних гарантій для дітей, які є потерпілими, свідками або перебувають у конфлікті із законом.

Протидія насильству щодо дітей — розвиток міжвідомчої взаємодії, соціально-психологічна підтримка, робота з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Захист прав дітей у цивільному судочинстві — запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у сімейних спорах та забезпечення доступу до послуг з медіації, супровід дитини психологом.

Безпека в цифровому середовищі — запобігання експлуатації дітей в Інтернеті, підвищення цифрової грамотності та безпеки.

Профілактика правопорушень серед дітей — впровадження превентивних програм, розширення доступу до соціальних послуг у громадах.

Реалізація Стратегії забезпечуватиметься через операційний план заходів на 2025–2028 роки. Планом передбачено законодавчі ініціативи за участі Міністерства юстиції, зокрема щодо:

  • узгодження кримінального законодавства з міжнародним гуманітарним правом і врахування інтересів дітей, постраждалих від війни;
  • впровадження правосуддя, дружнього до дитини, на всіх етапах провадження;
  • вдосконалення системи збору та обліку даних про дітей у контакті з правосуддям;
  • запровадження обов’язкової участі захисника та представника дитини з перших етапів провадження;
  • законодавчого врегулювання відновних процедур для неповнолітніх у конфлікті із законом.

​​Щорічний моніторинг виконання заходів здійснюватиме Міністерство юстиції України, а оцінку впливу реалізації Стратегії проводитимуть за участю всіх залучених центральних органів виконавчої влади.

Очікуваний результат — формування ефективної системи захисту прав дитини у сфері юстиції, що забезпечує найкращі інтереси кожної дитини, гарантує недопущення повторного травмування та забезпечує доступ до правосуддя на всіх рівнях.

У Мін’юсті підкреслили, що прийняте рішення є важливим кроком на шляху до побудови системи правосуддя, дружньої до дитини та підтвердженням послідовної політики держави у сфері захисту прав дитини.

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Кабінет Міністрів України мінюст

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