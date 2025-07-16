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Зеленский объяснил, почему Россия снизила интенсивность обстрелов во время визита Келлога

13:50, 16 июля 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, когда Кит Келлог прибыл в Украину, две ночи подряд не было массированных бомбардировок.
Зеленский объяснил, почему Россия снизила интенсивность обстрелов во время визита Келлога
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после визита в Украину генерала Кита Келлога Россия уже две ночи не осуществляет массированных обстрелов. Об этом он сказал в комментарии Newsmax.

«Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Этой ночью и предыдущей ночью не было никаких сильных атак», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул: когда американцы находятся в Украине — Путин не бомбит Украину. Путин будет пытаться запугивать, шантажировать и создавать напряжение, но не идет на полную эскалацию. Он добавил, что украинцы уже шутят по этому поводу.

«Говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, и чтобы американцы почаще к нам приезжали — тогда Россия будет меньше бомбить», — добавил Президент.

Зеленский также сказал: «Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил это президенту. В любом случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент».

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США Украина Владимир Зеленский Келлог

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