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Зеленський пояснив, чому Росія знизила інтенсивність обстрілів під час візиту Келлога

13:50, 16 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що коли Кіт Келлог прибув до України, то дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань.
Зеленський пояснив, чому Росія знизила інтенсивність обстрілів під час візиту Келлога
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після візиту до України генерала Кіта Келлог Росія вже дві ночі не здійснює масовані обстріли. Про це він сказав у коментарі Newsmax.

«Генерал Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак», - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, коли американці в Україні, Путін не бомбить Україну. Путін намагатиметься залякувати, шантажувати та створювати напругу, але він не йде на повну ескалацію. Він додав, що українці вже жартують з цього приводу.

«Кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, і щоб американці частіше до нас приїжджали, бо тоді Росія буде менше бомбити», - додав Президент.

Зеленський додав: «Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту. У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент».  

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США Україна Володимир Зеленський Келлог

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