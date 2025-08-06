В Черкассах хореограф собрала более 1 млн грн с родителей своих учеников и проиграла их в казино

Более одного миллион гривен женщина собрала с 26 человек.

Фото: chk.gp.gov.ua

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В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении местной жительнице, которая совершила мошенничество в особо крупных размерах.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в период с апреля по июль 2025 года 27-летняя хореограф танцевального ансамбля в г. Черкассы собирала с родителей своих учеников деньги на поездку в Грузию для участия в фестивале. Таким образом она собрала с 26 человек более 1 миллиона гривен. Однако указанные средства она потратила по своему усмотрению — а именно проиграла в онлайн-казино.

По ходатайству прокуроров в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве сомелье проиграл 1,7 млн грн в казино вместо закупки алкоголя.

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