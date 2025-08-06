У Черкасах хореограф зібрала понад 1 млн грн з батьків своїх учнів та програла їх у казино

Понад один мільйон гривень жінка зібрала з 26 осіб.

Фото: chk.gp.gov.ua

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У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру місцевій мешканці, яка вчинила шахрайство в особливо великих розмірах.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, протягом квітня - липня 2025 року 27-річна хореограф танцювального ансамблю у м. Черкаси збирала з батьків своїх учнів кошти для поїздки до Грузії для участі у фестивалі. Таким чином вона назбирала з 26 осіб понад 1 мільйона гривень. Проте вказані кошти вона витратила на власний розсуд, а саме – програла в онлайн казино.

За клопотанням прокурорів відносно підозрюваної обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Тепер зловмисниці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

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