  1. В Украине

Украина разрешила двойное гражданство с 5 странами: кто может получить паспорт

09:42, 30 марта 2026
Перечень из каких пяти государств утвердил Кабмин.
Украина разрешила двойное гражданство с 5 странами: кто может получить паспорт
Граждане пяти государств могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре без обязательного отказа от своего паспорта, а украинцы, проживающие в этих странах, получат возможность оформить второе гражданство без утраты украинского.

Как сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области, соответствующее постановление №1412 принято во исполнение закона о множественном гражданстве, который Верховная Рада поддержала 18 июня 2025 года.

В перечень включены пять стран — стратегических партнеров Украины: США, Германия, Канада, Польша и Чехия.

Отмечается, что постановление вступило в силу 16 января 2026 года одновременно с законопроектом № 11469, направленным на обеспечение реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 16 января вступил в силу закон 4502-IX, которым в Украине вводится институт множественного гражданства (подданства). Документ предусматривает, что граждане Украины смогут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров Украины. В то же время граждане таких стран будут иметь право на приобретение украинского гражданства при условии соблюдения общих требований законодательства и сдачи предусмотренных экзаменов.

В ноябре Кабмин определил первые пять стран, жители которых смогут получить украинский паспорт по множественному гражданству.

«Судебно-юридическая газета» писала, что почти все ключевые вопросы, касающиеся множественного гражданства, не урегулированы непосредственно законом о множественном гражданстве, а будут регулироваться отдельными подзаконными актами правительства.

Кабмин будет самостоятельно регулировать перечень стран

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «легальным» основанием пребывания в множественном гражданстве будет приобретение гражданином Украины гражданства государства из списка Кабмина. Аналогичное правило будет действовать и в отношении иностранцев, которые хотят получить украинский паспорт.

