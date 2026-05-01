Украинцам хотят автоматически открывать более низкие категории водительских удостоверений: петиция

В Украине предлагают изменить подход к выдаче водительских удостоверений: для водителей хотят автоматически открывать более низкие категории без повторных экзаменов.

В Украине зарегистрировали электронную петицию на сайте Кабмина с предложением изменить систему получения водительских удостоверений и упростить доступ к более низким категориям для опытных водителей.

Речь идет о петиции №41/009770-26еп, поданной 30 апреля. На данный момент продолжается сбор подписей, до завершения которого осталось 90 дней.

Автор инициативы предлагает внедрить механизм автоматического подтверждения права управления транспортными средствами более низких категорий для водителей, которые уже получили высшие категории и подтвердили свою квалификацию.

В частности, предлагается:

автоматически открывать более низкие категории (C1, D1, B, B1) для водителей, которые получили категории C или D;

упростить доступ к категориям с прицепами — при получении CE или DE автоматически открывать C1E, BE, B1E и D1E;

закрепить логическую иерархию категорий, признав, что водители с высшими категориями уже обладают достаточными навыками для управления более простыми транспортными средствами;

отменить дублирование обучения и экзаменов для получения более низких категорий.

В петиции отмечается, что действующая система заставляет водителей проходить отдельное обучение и сдавать экзамены для каждой подкатегории, даже если они уже имеют опыт управления более сложными транспортными средствами.

По мнению автора, предложенные изменения позволят снизить бюрократическую нагрузку, сократить расходы водителей и уменьшить коррупционные риски без ущерба для безопасности дорожного движения.

Отметим, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 15200, который предусматривает масштабные изменения в Закон «О дорожном движении».

Документ предлагает дополнить закон новыми статьями 15-2 – 15-5, которые направлены на гармонизацию украинского законодательства с требованиями ЕС, в частности Директивы 2025/2205, а также Венской конвенции о дорожном движении.

Речь идет об обновлении классификации категорий транспортных средств с более детальным учетом их технических характеристик, а также об усилении принципа поэтапного доступа к управлению транспортом соответствующих категорий.

Законопроект детализирует классификацию транспортных средств и вводит обновленную систему категорий водительских прав — от AM, A1, A2 до D, DE, а также категории для трамваев и троллейбусов.

Кроме того, правительство в статье 15-4 прописало правила прекращения действия водительского удостоверения и приостановления права на управление транспортными средствами, а также случаи, когда удостоверение считается недействительным.

Отдельный блок изменений (статья 15-5) касается порядка восстановления права на управление транспортными средствами..

Важно, что подходы сохраняются, но законопроект систематизирует правила.

