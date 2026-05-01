  1. В Україні

Українцям хочуть автоматично відкривати нижчі категорії водійських посвідчень: петиція

16:15, 1 травня 2026
В Україні пропонують змінити підхід до видачі водійських посвідчень: для водіїв хочуть автоматично відкривати нижчі категорії без повторних іспитів.
В Україні зареєстрували електронну петицію на сайті Кабміну  із пропозицією змінити систему отримання водійських посвідчень та спростити доступ до нижчих категорій для досвідчених водіїв.

Йдеться про петицію №41/009770-26еп, подану 30 квітня. Станом на зараз триває збір підписів, до завершення якого залишилося 90 днів.

Автор ініціативи пропонує запровадити механізм автоматичного підтвердження права керування транспортними засобами нижчих категорій для водіїв, які вже отримали вищі категорії та підтвердили свою кваліфікацію.

Зокрема, пропонується:

  • автоматично відкривати нижчі категорії (C1, D1, B, B1) для водіїв, які отримали категорії C або D;
  • спростити доступ до категорій із причепами — у разі отримання CE або DE автоматично відкривати C1E, BE, B1E та D1E;
  • закріпити логічну ієрархію категорій, визнавши, що водії з вищими категоріями вже мають достатні навички для керування простішими транспортними засобами;
  • скасувати дублювання навчання та іспитів для отримання нижчих категорій.
  • У петиції зазначається, що чинна система змушує водіїв проходити окреме навчання та складати іспити для кожної підкатегорії, навіть якщо вони вже мають досвід керування складнішими транспортними засобами.

На думку автора запропоновані зміни дозволять зменшити бюрократичне навантаження, скоротити витрати водіїв та знизити корупційні ризики без шкоди для безпеки дорожнього руху.

Зазначимо, як розповідала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 15200, який передбачає масштабні зміни до Закону «Про дорожній рух».

Документ пропонує доповнити закон новими статтями 15-2 – 15-5, які мають на меті гармонізувати українське законодавство з вимогами ЄС, зокрема Директиви 2025/2205, а також Віденської конвенції про дорожній рух.

Йдеться про оновлення класифікації категорій транспортних засобів із більш детальним врахуванням їх технічних характеристик, а також про посилення принципу поступового доступу до керування транспортом відповідних категорій.

Законопроєкт деталізує класифікацію транспортних засобів і вводить оновлену систему категорій водійських прав — від AM, A1, A2 до D, DE, а також категорій для трамваїв і тролейбусів.

Окрім того, уряд у статті 15-4 прописав правила припинення дії посвідчення водія та зупинення права на керування транспортними засобами, а також про посвідчення водія, яке вважається недійсним.

Окремий блок змін (стаття 15-5) стосується порядку відновлення права на керування транспортними засобами.

Важливо, що підходи зберігається, але законопроєкт систематизує правила.

