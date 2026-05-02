  1. В Украине

40 тысяч за день штурма и 200 тысяч за взятого в плен россиянина: в Раде обсуждают дополнительные выплаты военным

16:54, 2 мая 2026
Депутаты изучают возможность новых выплат для военных, которые выполняют самые рискованные задачи.
Фото: Генштаб ВСУ
В Верховной Раде рассматривают возможность внедрения новой системы денежного стимулирования для военных, которые выполняют задачи на передовой. Речь идет о дополнительных выплатах за участие в штурмах и захват противника в плен — такие подходы, по словам депутатов, сейчас обсуждают.

В частности, в парламенте рассматривали идею отдельного вознаграждения за каждый день штурмовых действий — ориентировочно около 40 тысяч гривен. Также обсуждали выплату более 200 тысяч гривен за взятого в плен противника. В то же время эти цифры не являются окончательными и могут изменяться.

Инициативу объясняют необходимостью усилить мотивацию подразделений, которые работают непосредственно на линии соприкосновения и несут наибольшие риски.

В то же время в случае принятия соответствующих решений такие изменения могут внедрить не ранее августа — после проведения финансовых расчетов и при наличии необходимого ресурса.

Финансирование потенциальных нововведений частично связывают с внешней поддержкой. В частности, первый транш репарационного кредита Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро может поступить в Украину уже во втором квартале этого года — ориентировочно в мае–июне. При этом ожидается, что средства направят, в том числе, на покрытие ключевых государственных расходов.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке масштабной реформы Вооруженных сил, старт которой запланирован на июнь.

По его словам, новая модель денежного обеспечения предусматривает дифференцированный подход: уровень выплат будет зависеть от участия в боевых действиях, опыта и эффективности военнослужащего. Минимальные выплаты для тыловых должностей определены на уровне не ниже 30 тысяч гривен, тогда как для военных на передовой они должны быть существенно выше.

Отдельно анонсировано повышение денежного обеспечения для командиров, сержантов и офицеров. Также планируется внедрение специальных контрактов для пехоты с выплатами от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, реформа предусматривает изменения в подходах к комплектованию подразделений и управлению личным составом — в частности усиление контрактной составляющей и определение четких сроков службы.

