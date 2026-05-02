40 тисяч за день штурму і 200 тисяч за взятого в полон росіянина: у Раді обговорюють додаткові виплати військовим

16:54, 2 травня 2026
Депутати вивчають можливість нових виплат для військових, які виконують найризикованіші завдання.
40 тисяч за день штурму і 200 тисяч за взятого в полон росіянина: у Раді обговорюють додаткові виплати військовим
Фото: Генштаб ЗСУ
У Верховній Раді розглядають можливість запровадження нової системи грошового стимулювання для військових, які виконують завдання на передовій. Йдеться про додаткові виплати за участь у штурмах і захоплення противника в полон — такі підходи, за словами депутатів, наразі обговорюють.

Зокрема, у парламенті розглядали ідею окремої винагороди за кожен день штурмових дій — орієнтовно близько 40 тисяч гривень. Також обговорювали виплату понад 200 тисяч гривень за взятого в полон противника. Водночас ці цифри не є остаточними і можуть змінюватися.

Ініціативу пояснюють необхідністю посилити мотивацію підрозділів, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення та несуть найбільші ризики.

Водночас у разі ухвалення відповідних рішень, такі зміни можуть запровадити не раніше серпня — після проведення фінансових розрахунків і за наявності необхідного ресурсу.

Фінансування потенційних нововведень частково пов’язують із зовнішньою підтримкою. Зокрема, перший транш репараційного кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро може надійти в Україну вже у другому кварталі цього року — орієнтовно у травні–червні. Очікується, що ці кошти спрямують, зокрема, на покриття ключових державних видатків.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку масштабної реформи Збройних сил, старт якої заплановано на червень.

За його словами, нова модель грошового забезпечення передбачає диференційований підхід: рівень виплат залежатиме від участі у бойових діях, досвіду та ефективності військовослужбовця. Мінімальні виплати для тилових посад визначені на рівні не нижче 30 тисяч гривень, тоді як для бійців на передовій вони мають бути суттєво вищими.

Окремо анонсовано підвищення грошового забезпечення для командирів, сержантів і офіцерів. Також планується запровадження спеціальних контрактів для піхоти з виплатами від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Крім того, реформа передбачає зміни у підходах до комплектування підрозділів та управління особовим складом — зокрема посилення контрактної складової та визначення чітких строків служби.

