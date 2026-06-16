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Работа во время обучения: какой трудовой договор заключать с несовершеннолетним

09:06, 16 июня 2026
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В Гостуда разъяснили правила трудоустройства несовершеннолетних студентов.
Работа во время обучения: какой трудовой договор заключать с несовершеннолетним
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Государственная служба Украины по вопросам труда пояснила, как правильно определить вид трудового договора с несовершеннолетним, который обучается по дневной форме обучения: как по основному месту работы или по совместительству.

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«Обучение не является работой и не считается трудовой деятельностью, поскольку между учебным заведением и учеником или студентом не возникают трудовые отношения и не заключается трудовой договор, поэтому обучение не может рассматриваться как основное место работы.

Следовательно, если несовершеннолетний трудоустраивается во время обучения, такая работа оформляется как основное место работы. Трудовой договор с несовершеннолетним должен быть оформлен надлежащим образом: работник не может быть допущен к работе без соответствующего приказа (распоряжения) работодателя и подачи уведомления о приеме на работу», — говорится в заявлении.

В период действия военного положения стороны могут самостоятельно определять форму трудового договора, что предусмотрено Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

При этом для несовершеннолетних работников устанавливаются специальные гарантии, в частности сокращенная продолжительность рабочего времени (до 36 часов в неделю для лиц в возрасте от 16 до 18 лет и до 24 часов — для лиц в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от обучения время), запрет на привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также запрет на использование труда на тяжелых работах, подземных работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

«Иными словами, если несовершеннолетний учится и устраивается на работу, с ним заключается трудовой договор по основному месту работы», — добавили в Гоструда.

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договор Гоструда

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