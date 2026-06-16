Робота під час навчання: який трудовий договір укладати з неповнолітнім

У Держпраці роз’яснила правила працевлаштування неповнолітніх студентів.

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Державна служба України з питань праці пояснила, як правильно визначити вид трудового договору з неповнолітнім, який навчається за денною формою навчання: як за основним місцем роботи чи за сумісництвом.

«Навчання не є роботою і не вважається трудовою діяльністю, оскільки між закладом освіти та учнем чи студентом не виникають трудові відносини і не укладається трудовий договір, тому навчання не може розглядатися як основне місце роботи.

Отже, якщо неповнолітній працевлаштовується під час навчання, така робота оформлюється як основне місце роботи. Трудовий договір із неповнолітнім має бути оформлений належним чином: працівник не може бути допущений до роботи без відповідного наказу (розпорядження) роботодавця та подання повідомлення про прийняття на роботу», - йдеться у заяві.

У період дії воєнного стану сторони можуть самостійно визначати форму трудового договору, що передбачено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

При цьому для неповнолітніх працівників встановлюються спеціальні гарантії, зокрема скорочена тривалість робочого часу (до 36 годин на тиждень для осіб віком від 16 до 18 років та до 24 годин - для осіб віком від 14 до 16 років у вільний від навчання час), заборона залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також заборона застосування праці на важких роботах, підземних роботах і на роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці.

«Інакше кажучи, якщо неповнолітній навчається і влаштовується на роботу, з ним укладається трудовий договір за основним місцем роботи», - додали у Держпраці.

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