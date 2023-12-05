Получить сведения из ЕГР можно самостоятельно онлайн: видеогайд оформления бесплатного и платного запроса

Для получения сведений из Единого государственного реестра больше не нужно посещать госрегистратора или банковское учреждение. При необходимости граждане могут подать бесплатный или платный запрос через веб-портал Минюста.
В Министерстве юстиции Украины опубликовали видеогайд, который поможет получить сведения о юридических лицах, физических лицах - предпринимателях и общественных формированиях.
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