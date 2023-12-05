Получить сведения из ЕГР можно самостоятельно онлайн: видеогайд оформления бесплатного и платного запроса

Как самостоятельно онлайн получить сведения из ЕГР.

Для получения сведений из Единого государственного реестра больше не нужно посещать госрегистратора или банковское учреждение. При необходимости граждане могут подать бесплатный или платный запрос через веб-портал Минюста.

В Министерстве юстиции Украины опубликовали видеогайд, который поможет получить сведения о юридических лицах, физических лицах - предпринимателях и общественных формированиях.

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