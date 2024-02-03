На Киевщине работники ТЦК избили водителя на глазах у полиции, видео

В Броварском районе работники ТЦК выбросили мужчину из машины и избили.

В селе Рудницкое Броварского района 30 января работники ТЦК (транспортно-контрольный комлекс) заставили мужчину выйти из своего автомобиля и жестоко избили его. Об этом уже второй раз сообщила в своем Facebook Вероника Кольцова, дочь потерпевшего.

По ее словам, во время инцидента ее отца вывели из авто, оборвали земли и наносили удары. Мать девушки также было заставили покинуть кабину грузовика, угрожая огнестрельным оружием.

Вероника отметила, что работники полиции, прибывшие на место, оставались бездействующими, и указала на прослеживание "пассивного наблюдения" с их стороны. Отметила, что другие представители ТЦК также присутствовали, были свидетелями и не совершали никаких действий, даже при том, что на глазах они "чуть не убивали людей".

Дело об этом инциденте уже расследуется, и известно, что злоумышленникам грозит ответственность за физические нападения и похищение имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.