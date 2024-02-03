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На Київщині працівники ТЦК побили водія на очах у поліції, відео

17:13, 3 лютого 2024
У Броварському районі працівники ТЦК викинули чоловіка з машини та побили.
На Київщині працівники ТЦК побили водія на очах у поліції, відео
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В селі Рудницьке Броварського району 30 січня працівники ТЦК (транспортно-контрольний комлекс) змусили чоловіка вийти зі свого автомобіля та жорстоко побили його. Про це вже вдруге повідомила у своєму Facebook Вероніка Кольцова, донька потерпілого.

За її словами, під час інциденту її батька вивели з авто, обірвали землі та наносили удари. Матір дівчини також було примусили покинути кабіну вантажівки, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вероніка наголосила, що працівники поліції, які прибули на місце, залишалися бездіяльними, і вказала на простеження «пасивного спостереження» з їхнього боку. Зазначила, що інші представники ТЦК також присутні були свідками і не здійснювали жодних дій, навіть при тому, що на очах вони «ледве не вбивали людей».

Справа про цей інцидент вже розслідується, і відомо, що зловмисникам загрожує відповідальність за фізичні напади та викрадення майна.

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