В Киеве наказали женщину, которая перешла дорогу в неустановленном месте — видео

Полицейские вынесли на нарушительницу постановление.

В Оболонском районе Киева наказали гражданку, которая перешла проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушительницу, провели с ней профилактическую беседу по поводу опасности таких действий и вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 4.14 ПДД Украины, пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

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