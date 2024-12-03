За последние 72 часа около 3 тысяч находившихся в СЗЧ военных вернулись в ряды ВСУ, — Военная служба правопорядка

За последний месяц из СЗЧ вернулись 6 тысяч военнослужащих.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. Соответствующий закон №4087-IX подписал Президент Владимир Зеленский.

В Военной службе правопорядка рассказали, что за последние 72 часа после вступления в силу закона 3 тысячи военнослужащих, самовольно покинувшие части, добровольно вернулись в службу.

А за последний месяц из СЗЧ вернулись 6 тысяч военнослужащих.

«За последний месяц в ряды ВСУ вернулось 6 тысяч военнослужащих, за 72 часа около 3 тысяч встали в ряды», - сказал заместитель начальника Главного управления ВСП ВСУ Александр Гринчук, передает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о том, какое точное количество военнослужащих находится сейчас в статусе СЗЧ, Гринчук отметил: «Эта цифра, как и численность наших Вооруженных сил, чувствительна».

По его словам, эту информацию часто представляют в искаженном виде, и она работает на врага.

«Служба правопорядка учитывает случаи СЗЧ... Военный может вернуться, когда он уже учтен», - добавил он.

Гринчук отметил, что большой процент военнослужащих самостоятельно возвращается на военную службу.

«От общего количества случаев их примерно 40-60%», - отметили в ВСП.

Также, как пояснил он, имеют место случаи недоразумения и неправильной квалификации командиром действий военного. «Непокорность, неисполнение приказа – и отправляют его в СЗЧ».

Ранее в ГБР заверили, что военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, в полном объеме возобновят льготы, денежное и материальное обеспечение, а уголовное дело по ним будет закрыто.

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