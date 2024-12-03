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За останні 72 години близько 3 тисяч військових, які були в СЗЧ, повернулися до лав ЗСУ, — Військова служба правопорядку

17:52, 3 грудня 2024
За останній місяць із СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців.
За останні 72 години близько 3 тисяч військових, які були в СЗЧ, повернулися до лав ЗСУ, — Військова служба правопорядку
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон №4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.

У Військовій службі правопорядку розповіли, що за останні 72 години після набуття чинності законом 3 тисячі військовослужбовців, які були в самовільному залишенні частини, добровільно повернулися до служби.

А за останній місяць із СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців.

«За останній місяць до лав ЗСУ повернулося 6 тисяч військовослужбовців, за 72 години близько 3 тисяч стали до лав», - сказав заступник начальника Головного управління ВСП ЗСУ Олександр Гринчук, передає «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на запитання про те, яка точна кількість військовослужбовців перебуває зараз у статусі СЗЧ, Гринчук зазначив: «Ця цифра, як і чисельність наших Збройних сил, є чутливою».

За його словами, цю інформацію часто подають у спотвореному вигляді, й вона працює на ворога.

«Служба правопорядку обліковує випадки СЗЧ.... Військовий може повернутися, коли він уже облікований», - додав він.

Гринчук зазначив, що великий відсоток військовослужбовців самостійно повертається на військову службу.

«Від загальної кількості випадків їх приблизно 40-60%», — зазначили у ВСП.

Також, як пояснив він, мають місце випадки непорозуміння й неправильної кваліфікації командиром дій військового. «Непокора, невиконання наказу - і відправляють їх у СЗЧ».

Раніше в ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січняу повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.

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ЗСУ військові військовослужбовці

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