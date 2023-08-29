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У Європейській комісії заявили, що не готові до розширення Євросоюзу до 2030 року

18:56, 29 серпня 2023
Там зазначили, що для Єврокомісії розширення є політичним пріоритетом, а вступ нових членів до ЄС має відбуватись на основі їхніх заслуг.
У Європейській комісії заявили, що не готові до розширення Євросоюзу до 2030 року
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Європейська комісія відмовилася підтримувати заклик президента Європейської ради Шарля Мішеля готуватись до розширення Європейського Союзу до 2030 року. Про це заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант передає «Європейська правда».

Зазначається, що представниця кілька разів ухилялась від конкретної відповіді запитання журналістів, чи підтримують там підготовку до розширення до кінця десятиліття.

Спінант наголошувала, що для Єврокомісії розширення є політичним пріоритетом, а вступ нових членів до ЄС має відбуватись на основі їхніх заслуг. Коментувати слова Мішеля вона відмовилася.

«Ми не зосереджені на даті (вступу нових країн до ЄС – ред.), ми зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їхнього вступу в Європейський Союз, ми зосереджені на підтримці реформ, які здійснюємо; інвестиціях, які допомагають їм трансформувати свою економіку і наблизитися до регуляторних вимог, які важливо виконати перед вступом до ЄС», — заявила Спінант.

Пізніше речниця Єврокомісії сказала, що їй не відомо про жодні контакти з офісом президента Євроради у зв'язку з його промовою напередодні.

Раніше стало відомо, що голова Євроради Шарль Мішель закличе ЄС бути готовим прийняти нових членів до 2030 року.

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