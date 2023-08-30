У київських школах можуть запровадити другу зміну

Якщо другу зміну запровадять у столичних школах, то воно торкнеться не всіх учнів.

У школах Києва можуть ввести другу зміну або змішану системи навчання для учнів старших класів через недостатню кількість укриттів. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає офіційний портал Києва.

За його словами, цьогоріч основну увагу приділили ремонтам та модернізації укриттів. Усе заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць.

«На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання», – сказав Мондриївський.

При цьому він уточнив, що такий варіант передбачений лише для учнів старших класів, а початкова школа навчатиметься дистанційно.

«Початкова школа буде навчатись винятково офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі», – наголосив Мондриївський.

Раніше ми писали, що МОН пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я.

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