В киевских школах могут ввести вторую смену

Если вторую смену введут в столичных школах, то она коснется не всех учеников.

В школах Киева могут ввести вторую смену или смешанную систему обучения для учеников старших классов из-за недостаточного количества укрытий. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает официальный портал Киева.

По его словам, в этом году основное внимание было уделено ремонтам и модернизации укрытий. Все для приведения их в необходимое состояние в соответствии с требованиями и увеличением количества мест.

«На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытиях, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение», – сказал Мондриевский.

При этом он уточнил, что такой вариант предусмотрен только для учеников старших классов, а начальная школа будет учиться дистанционно.

«Начальная школа будет учиться исключительно офлайн, потому что это и другое усвоение материала, и возможность обоим родителям работать на своей основной работе», – подчеркнул Мондриевский.

Ранее сообщалось, что МОН предлагает учителям 1 сентября провести первый урок в школах о важности ментального здоровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.