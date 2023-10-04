У Пентагоні розповіли, як довго зможуть надсилати допомогу Україні

На скільки саме залежить від об'ємів пакетів допомоги, заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Наявних коштів в американському бюджеті на військову допомогу Україні вистачить «ще на деякий час». На скільки саме залежить від об'ємів пакетів допомоги, заявила під час брифінгу у Вашингтоні у вівторок заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише «Голос Америки».

«Кожен пакет допомоги варіюється в доларовому еквіваленті. Кожен пакет також відрізняється можливостями, комплексами та зброєю, які ми надаємо. ... Ви бачили деякі пакети трохи більш як 200 мільйонів доларів. Ви бачили пакети, які наближаються до мільярда доларів», - повідомила Сінгх.

Сполучені Штати, за словами Сінгх, вже надіслали Україні 47 таких пакетів допомоги.

Як ми писали, в МЗС розповіли, чи вплине ситуація з тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден після підписання закону про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не увійшла допомога Україні, заявив, що країна за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка українському народу була перервана.

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