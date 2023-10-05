У Японії стався потужний землетрус, що викликав цунамі

У Японії в районі островів Ідзу стався землетрус магнітудою 6,5.

В четвер, 5 жовтня, вранці Невеликі хвилі цунамі прибули до частини японського ланцюга островів Ізу після землетрусу у Тихому океані з попередньою силою у 6,5 балів, – повідомляє Kyodo News.

Метеорологічне агентство Японії видало попередження про цунамі для ланцюга островів після того, як землетрус було виявлено близько 11:00 ранку, передбачаючи, що хвилі досягнуть цього району 1 метр. Хвилі цунамі заввишки 30 сантиметрів були зафіксовані на острові Хачіджо о 12:17.

Землетрус стався біля Торісіма, безлюдного острова приблизно за 580 кілометрів на південь від Токіо, на глибині 17 км.

Агентство переглянуло спочатку повідомлені магнітуду 6,6 і глибину 10 км.

Агентство попередило, що регіон може постраждати від нових землетрусів, оскільки сейсмічна активність триває з початку цього тижня.

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