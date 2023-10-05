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Виконання певного закону може уповільнюватися недоліками цього закону в частині закріплення порядку та умов притягнення до відповідальності, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно того, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (lex imperfecta).

Комітет просить не закладати у бюджет «заморожений» розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності просить бюджетний комітет переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1600 грн для окладів прокурорів.

Верховна Рада збільшила видатки Бюджету 2023 рік на більш, ніж на 300 млрд грн

Обговорення змін до поточного Бюджету тривало більше 11 годин: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.

Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

  1. У світі

У Японії стався потужний землетрус, що викликав цунамі

14:02, 5 жовтня 2023
У Японії в районі островів Ідзу стався землетрус магнітудою 6,5.
У Японії стався потужний землетрус, що викликав цунамі
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В четвер, 5 жовтня, вранці Невеликі хвилі цунамі прибули до частини японського ланцюга островів Ізу після землетрусу у Тихому океані з попередньою силою у 6,5 балів, – повідомляє Kyodo News.

Метеорологічне агентство Японії видало попередження про цунамі для ланцюга островів після того, як землетрус було виявлено близько 11:00 ранку, передбачаючи, що хвилі досягнуть цього району 1 метр. Хвилі цунамі заввишки 30 сантиметрів були зафіксовані на острові Хачіджо о 12:17.

Землетрус стався біля Торісіма, безлюдного острова приблизно за 580 кілометрів на південь від Токіо, на глибині 17 км.

Агентство переглянуло спочатку повідомлені магнітуду 6,6 і глибину 10 км.

Агентство попередило, що регіон може постраждати від нових землетрусів, оскільки сейсмічна активність триває з початку цього тижня.

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